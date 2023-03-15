中国流亡富商郭文贵纽约被捕 涉诈骗支持者逾300亿元

（法新社纽约15日电） 中国流亡富商郭文贵今天在纽约遭到逮捕，并且被控从他的反中活动支持者手中诈骗约10亿美元（约新台币306亿元）。他受到中国政府通缉，并与美国前总统川普的昔日政治顾问巴农关系密切。

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法新社报导，美国司法部指控，郭文贵与依然在逃的共犯余建明（Je Kin Ming）涉嫌从一项投资计画的参与者手中骗取资金，用以购买奢侈品，包括一艘游艇、一栋4645平方公尺豪宅及一辆价值350万美元的法拉利。

据报导，这些罪行发生在郭文贵2014年逃离中国之后。郭文贵曾是坐拥数十亿的地产大亨，在流亡后成为了对中国政府内部贪污行为的直言不讳批评者，但仍面临诈欺等指控。

此外，美国司法部还表示，郭文贵在流亡纽约期间，利用他身为中国政府批评者的声望，在网路上获得大量支持者。

据悉，这些支持者被鼓励捐赠或投资郭文贵掌控的非营利组织或生意，包括他的旗下公司GTV Media Group，川普的前政治顾问巴农（Steve Bannon）是该公司董事。

他的活动后来募得数亿美元资金，包括一个向会员承诺可观奢侈品福利的线上俱乐部、加密货币平台「喜马拉雅交易所」（Himalaya Exchange）及「喜马拉雅农场联盟」（Himalaya Farm Alliance）。

美国司法部指出，郭文贵与余建明将这些资金挪为己用，包括用于购买郭文贵在新泽西州的房产及游艇。

© 2023 AFP