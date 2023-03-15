人权团体: 伊朗欢庆传统跳火节 再爆发反政府抗议

（法新社巴黎15日电） 追监团体今天透露，在伊朗欢庆传统的跳火节同时，昨夜再次爆发了反政府抗议。跳火节是波斯新年的前奏。

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社群媒体张贴的影片显示，一群群伊朗人民高喊反政府口号，将头巾扔入火中，并焚烧宗教领袖的肖像。

跳火节在波斯日历年最后一个周二的夜间，而波斯年的最后一天是阳历3月20日。跳火节是伊朗人信奉伊斯兰之前的传统之一，什叶派教士大致不以为然，但年轻人喜欢过这个节日。 在这个节日期间，民众跳过火堆以示回避恶灵，还会燃放爆竹。许多爆竹是自制，每年都会造成伤亡。 这是伊朗去年9月因22岁女子艾米尼（Mahsa Amini）被指违反女性着装规定而遭逮捕并在拘留期间死亡后引爆抗议以来的首次跳火节，追监抗议活动的社群媒体频道1500tasvir，张贴了数十人在德黑兰埃克巴坦（Ekbatan）区游行的影片，这些人高喊「我们又来了，抗争持续中」。 1500tasvir还张贴了里海沿岸附近拉希特（Rasht）一大群人高呼反政府口号的影片，以及德黑兰民众朝警车扔掷烟火的镜头。 影片显示，德黑兰妇女围着火堆跳舞，并兴高采烈地将她们依规定必须戴上的头巾丢入火中。 总部设在纽约的伊朗人权中心（Center for Human Rights in Iran）表示，在伊朗西部库德族居住区也出现了抗议，艾米尼故乡萨盖兹（Saqez）市的民众高喊「独裁者去死」，据报安全部队动用了催泪瓦斯。 首都德黑兰的抗议民众在埃克巴坦区焚烧了绘有最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）肖像的布条。

© 2023 AFP