人权观察：数千名寻求庇护阿富汗人在阿联遭监禁

（法新社杜拜15日电） 人权倡议团体人权观察（Human Rights Watch）今天指控，阿拉伯联合大公国任意监禁至少2400名寻求庇护的阿富汗人，把他们困在恶劣的住宿环境超过一年，等待安置到其他地点。

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人权观察表示，塔利班（Taliban）2021年8月重新夺权后，约2400至2700名阿富汗人撤至阿拉伯联合大公国，迄今仍被「任意监禁」在临时难民营，毫无移动自由和法律谘询管道。

阿拉伯联合大公国表示，该国和美国正在合作完成安置程序，但否认有关难民营生活环境恶劣的报导。

人权观察阿联研究员席亚（Joey Shea）说：「阿联当局将数以千计寻求庇护者监禁在拥挤恶劣的环境中超过15个月，他们的案件毫无进展希望。」席亚呼吁立即释放这些人。

一名寻求庇护的阿富汗人接受人权观察访问时说：「（难民）营区简直就像座监狱。」

一名官员告诉法新社，阿联应美国要求暂时收容阿富汗人，等待在别处安置他们。

这名因未被授权对媒体发言而要求匿名的官员说：「阿联继续与美国大使馆合作处理旅客，并与美国对等单位联系，努力及时安置其余的撤离人员。」

但根据人权观察，被收容的阿富汗人生活在监狱般环境，不但没移动自由，还受到24小时的监控。人权观察组织表示，营区有「精神卫生危机」，并说获报至少1人企图自杀。

© 2023 AFP