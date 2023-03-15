俄人收养乌克兰孩童 基辅批俄「绑架」

（法新社基辅15日电） 俄罗斯牧师维诺葛瑞多夫夫妇近来收养5名来自乌克兰东部俄占区的孩子，说自己只是想帮助人，然而乌克兰与人权团体谴责俄国去年全面侵乌后，将数千孩童强迫送进俄国或俄占区。

广告 继续浏览后续

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）上周更称「俄国犯下绑架、强迫收养、再教育乌克兰孩童等行径」，并形容这是「战争罪和违反人道罪」；俄罗斯方面则称只是收留来自乌克兰的「难民」儿童。

41岁新教牧师维诺葛瑞多夫（Roman Vinogradov）告诉法新社：「我没偷没抢。他们（孩子）也不认为自己是被偷来的。」

维诺葛瑞多夫与妻子叶卡捷琳娜（Yekaterina Vinogradova）家住西伯利亚中部的新西伯利亚市（Novosibirsk），当地位于莫斯科以东逾3000公里。他们是一对很有经验的养父母，目前一共抚养16名孩童，其中4个是亲生。

维诺葛瑞多夫夫妇说，在他们提出想再收养孩子的要求后，地方当局问他们要不要收养乌克兰孩子。

38岁的叶卡捷琳娜说：「儿福机构打电话来说：『你们要收乌克兰来的孩子吗？』我们说：『好，我们会收养他们。』有什么差别吗？孩子到哪里都是孩子，国籍不重要。」

这对夫妻目前抚养的5个乌克兰孩子为同母异父，年纪介于3岁至12岁，共4女1男，6个月前从莫斯科抵达当地。

法新社记者目击孩子们一起快乐玩雪橇、在养父母的大房子周边清雪，以及帮忙准备餐点。

维诺葛瑞多夫夫妇表示，这些乌克兰孩子来自2014年就被亲俄分离主义者控制的卢甘斯克市（Luhansk）育幼院，并提出卢甘斯克亲俄政府官员发放的收养文件。

维诺葛瑞多夫说，孩子们不记得被剥夺亲权的母亲。叶卡捷琳娜则表示：「当然他们总有一天会提问，我们会去找她，或许我们会安排见面。」

不过，「人权观察」（Human Rights Watch）组织在13日公布的报告中，呼吁「国际一致行动」，好让被强迫出国的孩子回国，并呼吁俄罗斯公布孩子们的下落。

负责儿童权利的乌克兰总统府专员格拉西姆楚克（Daria Gerasymchuk）上周也告诉记者，「俄罗斯人把我们的孩子藏起来」，基辅至今已带回308名孩童，「一大批政府官员正为此努力」。

格拉西姆楚克还说，乌克兰掌握「来自不同城市的许多证据」，并已查明俄罗斯境内有43座儿童收容营，但孩子们「一直被迁来迁去」。

人权观察组织表示，战前乌克兰安置机构里共有10万5000名孩童，在欧洲仅次于俄罗斯排名第2多。

根据国际法，冲突任一方都不应把孩子送到外国，除非只是基于有说服力的健康或安全理由而暂时这么做。

© 2023 AFP