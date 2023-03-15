宏都拉斯总统：将与中国建立外交关系

（法新社德古西加巴14日电） 宏都拉斯总统秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro）今天说，宏都拉斯将与中国建立外交关系，但没有明确透露这个中美洲国家是否也将切断与台湾的邦交关系。

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秀玛��．卡斯楚在推特（Twitter）写道，她已指示外交部长雷依纳（Eduardo Reina）「处理与中华人民共和国建立正式关系的事宜」。

数周前，她的政府宣布正在与中国协商建造帕图卡（Pauca）水坝。

雷依纳2月宣布帕图卡水坝计画时说，这座受中国资助建造的水坝，将有助于宏都拉斯提高能源供应量。

当时，雷依纳也否认有关宏都拉斯将与北京建交的猜测。

在与美国结盟下，所有中美洲国家数十年来都与台湾维持邦交关系。但今日，只剩下宏都拉斯、瓜地马拉与贝里斯与台北当局有外交关系。

过去数十年来，哥斯大黎加、巴拿马、萨尔瓦多与尼加拉瓜相继与台湾断交，转而与北京当局建交。中国多年来都在挖角台湾的邦交国。

目前，全球只有14个国家承认台湾，包括巴拉圭、海地与加勒比海和太平洋的另7个小岛国。

秀玛��．卡斯楚是宏都拉斯的首位女总统，她上次竞选时承诺，她「将立即与中国建立外交与贸易关系」。

© 2023 AFP