当选后从未进过议会 日本网红议员遭议会驱逐

（法新社东京15日电） 日本议会今天宣布将专门谈论名人八卦的YouTuber，后来当上议员的东谷义和驱逐，他是因为从未露面工作，成为70多年来首位遭议会开除的议员。

广告 继续浏览后续

网红GaaSyy本名东谷义和（Yoshikazu Higashitani），3月初被要求为他长达数个月的缺席致歉。

但作为「政治家女子48党」（Seijika Joshi 48）两名议员之一的东谷义和，还是没有在议会现身。

尽管议员有出席议会的义务，但51岁的东谷义和自2022年7月当选议员以来，从来没有踏进参议院。

这名曾经商的YouTuber反而待在他杜拜的家中，并声称若他返回日本，会有被捕的风险。根据报导，东谷义和在日本面临涉嫌诽谤的讯问。

日本参议院昨天决定将他逐出议会。

根据日本媒体报导，这个决定在今天正式对外宣布，这让东谷义和成为自1951年来，首位被逐出议会的议员。

东谷义和的位置，将由其所属政党的另一名成员递补。

东谷义和所属政党「政治家女子48党」，过去叫做「NHK党」，推人参选的政治目的只有一个，就是改变日本的公共广播。

© 2023 AFP