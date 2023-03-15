芬兰总统将访土耳其 谈北约入会案与震灾重建

（法新社赫尔辛基15日电） 芬兰总统尼尼斯托将出访土耳其，于17日会晤土国总统艾尔段。安卡拉方面已示意，准备好批准芬兰的北大西洋公约组织（NATO）入会案。

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芬兰总统办公室在声明中表示，尼尼斯托（Sauli Niinisto）此行将讨论2月土耳其毁灭性地震后的重建行动，以及「芬兰与瑞典的北约成员资格」，外长哈维斯托（Pekka Haavisto）将随行。

莫斯科去年2月全面入侵乌克兰后，芬兰与瑞典放弃数十年来的军事不结盟政策，于去年5月申请加入北约。

两国申请案必须获得北约现有30个成员国的同意，目前只剩土耳其和匈牙利尚未批准。

即将面对总统大选的艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）坚持反对瑞典的申请案，但土耳其看似准备好批准芬兰的成员资格。然而土耳其国会将于5月14日改选，国会尚未订定批准日期。

虽说还需要匈牙利的批准，目前看来，芬兰将比瑞典先加入北约，尽管两国是同步申请，并强调希望一起加入。

瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）昨天表示，芬兰比瑞典早一步加入北约的可能性在近几周「增加」，但强调瑞典加入只是时间早晚问题。

土国中止与瑞典的入会谈判是因为瑞典1月爆发抗议活动，在斯德哥尔摩土国大使馆外发生焚烧可兰经事件，不过相关谈判3月9日已在布鲁塞尔恢复。

© 2023 AFP