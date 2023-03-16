冒充前美驻俄大使 俄国搞笑艺人成资讯战工具

（法新社华盛顿16日电） 支持俄罗斯当局的两名俄国搞笑艺人近来冒充美国前驻俄大使，播打视讯电话给外国官员。研究人员说，这是配合俄乌战争爆发后俄国散布假消息的行动，以迷惑西方高层官员。

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这两位艺人名为库兹涅佐夫（Vladimir Kuznetsov）和史托理亚洛夫（Alexei Stolyarov），艺名为沃万与莱克斯（Vovan and Lexus）。

他们一向恶整各国政治人物和名流，从加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）和英国前首相强生（Boris Johnson）到英国歌手艾尔顿强（Elton John）都不放过。

曾被称为俄国版「捣蛋二人组」（Jerky Boys）的沃万与莱克斯，长期以来都否认与俄国当局有任何关联，但如今似乎已从单纯的恶搞搭档转变为亲克里姆林宫的资讯战工具。

网路安全研究人员指出，自俄罗斯侵略乌克兰的战争开打以来，北美洲和欧洲比较高调批评俄国的官员被沃万与莱克斯恶搞的频率已增加。

前美国驻莫斯科大使麦弗尔（Michael McFaul）去年9月在推特贴文说：「注意，使用电话号码+1（202） 7549885的人是在冒充我。」

推文中说：「如果各位用这个号码连到一个影音平台，就会看到人工智慧施展的『深伪技术』（deepfake），其中的伪造人物长相和说话方式很像我，但并不是我，这是俄国的新作战武器。」

麦弗尔还说，骗子提出的问题「显然是为了要破坏乌克兰的外交和作战努力」。

总部设在美国加州的资安公司Proofpoint指出，公司内部分析家「有高度自信」地评估，这是沃万与莱克斯的杰作，两人的网路代号为TA499。

这家公司的研究人员告诉记者：「有一段时间，TA499冒充麦弗尔身份，试图取得与国际高层官员联系的机会。」

© 2023 AFP