前总督受命调查中国干预加拿大大选

（法新社渥太华15日电） 加拿大总理杜鲁道今天任命前总督强斯敦调查中国涉嫌2次干预选举的指控。

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杜鲁道（Justin Trudeau）表示，强斯敦（David Johnston）将担任此调查的特别报告员。现年81岁的强斯敦曾于2010年至2017年担任加拿大总督，也是当时英国女王伊丽莎白（Queen Elizabeth）的私人代表。

杜鲁道曾在6日表示，他将任命1名独立特别调查员，针对中国谋划干预2021与2019年联邦大选的媒体报导进行调查。

据加拿大媒体报导，中国否认涉及在2019年与2021年选举期间秘密资助或涉入某些候选人的竞选活动。

杜鲁道办公室在声明中说：「强斯敦先生将获得广泛授权，就外国涉及干预最近两次联邦大选进行调查，并就如何进一步保护我们的民主提出专家建议。」

声明指出，政府将遵守强斯敦的建议，其中可能包括正式调查。

反对党要求杜鲁道对中国采取更强硬立场，不过杜鲁道迄今回避公开调查的要求，在加拿大政治体系中，公开调查可能需要几年时间才能完成。

杜鲁道与国安高层已承认中国干涉加国大选的企图，但坚称并未改变选举结果。

强斯敦在担任总督前是一名公务员与法学教授，他还担任前总理哈珀（Stephen Harper）的特别顾问，负责为确保加拿大航空大量购买空中巴士（Airbus）而支付的秘密佣金进行公开调查。

© 2023 AFP