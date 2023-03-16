前洛城��长出使印度人事案 美国参议院表决通过

（法新社华盛顿15日电） 备受争议的前洛杉矶市长贾西迪（Eric Garcetti）出任驻印度大使人事案喧腾多时，今天终获美国联邦参议院表决过关，悬缺逾两年的此一关键外交职位终于补实。

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2021年贾西迪还是全美第2大城洛杉矶市长时就获得总统拜登提名持节印度，但是他针对幕僚性骚扰疑云的处理手法招致批评，这项人事案也遭到卡关。

与其他国家使节任命程序不同，美国大使人事案须经联邦参议院同意才可派任，过程经常多所延宕，而贾西迪人事案又拖得更久。

媒体报导，现年52岁民主党员贾西迪一方面展现个人魅力争取国会支持，他的家族还聘请说客在华府力推，相关努力让他如愿以偿。

虽然有数位民主党议员跑票，但7位共和党议员投下赞成票。本案在100席参议院中获52张同意票，跨越半数同意票的门槛而过关。 联邦参议院多数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）在议事厅说：「美国-印度关系极其重要，我们现在有大使了，这是非常好的事。」 贾西迪的前幕僚长疑似对多位贾西迪身边人士性骚扰，贾西迪遭控知情却无动于衷，这项人事案因此蒙上阴影。

贾西迪2022年结束两任洛城��长任期，他曾于2021年12月出席任命听证会时表示，他「不曾目击，也不知晓传闻所称的行为」。

© 2023 AFP