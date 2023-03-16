国际原子能总署：大约2.5吨铀从利比亚失踪

（法新社维也纳15日电） 国际原子能总署今天表示，大约2.5吨天然铀从利比亚的一处地点失踪。

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国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）向组织成员国表示，检查人员昨天发现，利比亚10个装有铀精矿（EOC）的储存桶「并未如之前申报的存放于」利比亚该处地点。

根据葛罗西的机密声明内容，国际原子能总署人员原本定于去年至当地视察，但鉴于「当地安全情势不得不延后」，昨天终于顺利执行检查，却发现有储存桶不见。

声明补充说，国际原子能总署将展开「进一步行动」，厘清这些铀精矿不在原处的具体情况，并厘清它们目前的下落。

声明表示，丢失核原料相关资讯不仅有着辐射方面的风险，也有核安方面的考量。

声明并未公布这些铀精矿原本储藏的地点，但说出入这个地点需要「复杂的后勤行动」。

利比亚于2003年放弃了前独裁者格达费（Moamer Kadhafi）的一项核武开发计画。

长期执政的格达费2011年倒台，这个北非国家自此之后深陷政治危机，多个民兵团体在外国势力撑腰下组成了对立的联盟阵线。

利比亚目前仍处于分裂状态，西边是以首都的黎波里（Tripoli）为据点、名义上的临时政府，东边则是由军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）率领的阵营。

© 2023 AFP