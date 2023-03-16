对乌援助立场分歧 美国2024总统大选前共和党起内哄

（法新社华盛顿15日电） 美国提供乌克兰军事援助一事已在共和党内部掀起一场争斗，由外交政策「鹰派」杠上孤立主义右派，替2024总统大选设下迄今最具影响力的论战。

广告 继续浏览后续

美国终究该拿出多少援助来帮盟友乌克兰击退俄罗斯侵略，这项议题最近愈吵愈烈，而这背后主因正是可能投入共和党内总统初选的佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）。他之前呼应莫斯科当局的论点，称俄乌战争是一场「领土争端」。

迪尚特主张乌克兰问题并非攸关「重大」国家安全利益，不但与前总统川普（Donald Trump）一致，也确定了共和党思维出现重大转变。

迪尚特和川普是赢得共和党总统提名民调支持度最高的两位人选。他们对乌立场获得了共和党联邦众议院第一号人物麦卡锡（Kevin McCarthy）的支持。麦卡锡曾说，他不赞成在乌克兰援助一事开出他所谓的「空白支票」。

立场更右、被视为川普「美国优先」（America First）运动明日之星的雷克（Kari Lake），也曾质疑为何把纳税人血汗钱「送到海外去发动第三次世界大战」。

另一位右翼宠儿、外界看好未来有前进白宫本钱的南达科他州州长诺姆（Kristi Noem），则说俄乌冲突「应该是欧洲的战争，不是我们的」。

俄罗斯去年2月全面入侵乌克兰以来，华府已提供基辅超过1100亿美元的经济和军事援助。

孤立主义者的立场与多数共和党人同调。根据美国国家广播公司新闻网（NBC News）1月民调，有63%受访者反对提供更多资金和武器给基辅。

然而，以整体选民来看，挺乌立场仍鲜明得多。这代表着任何一位「美国优先」派的人选自共和党内总统初选出线，都将遭遇强劲的阻力。

主流派共和党人则大多警告，俄罗斯领土野心可能会从乌克兰扩大到北大西洋公约组织（NATO）国家。

不同于联邦众议院领导阶层，联邦参议院共和党第一号人物麦康奈（Mitch McConnell）一向直言不讳地挺乌，并被视为国会党团反对孤立主义的堡垒。

已宣布角逐共和党总统候选人提名的前美国驻联合国大使海利（Nikki Haley）也曾说，乌克兰战争胜利是避免战争扩大的唯一保障。

联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）反对迪尚特认定俄乌战争是领土争端的说法，葛兰姆称其为「侵略战争」。

葛兰姆和前新泽西州州长克里斯蒂（Chris Christie）还将迪尚特的言论，比拟为前英国首相张伯伦（Neville Chamberlain）对希特勒（Adolf Hitler）采行的绥靖政策。

© 2023 AFP