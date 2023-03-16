希腊工会展开24小时罢工 抗议57死列车对撞事故

（法新社雅典16日电） 希腊多个工会今天展开24小时罢工，并计划在国内各大城市举行示威活动，以对2月28日两列火车对撞造成57人丧命的事故表达愤怒。

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希腊主要公私部门的工会发起罢工，将打乱国内交通和行政机关的运作。

机场单位指出，随着航空管制员加入罢工，今天有不少航班取消。渡轮服务也将暂停。

致命的列车对撞事故发生于2月28日深夜，当时一列客运列车在希腊中部迎面撞上一列货运列车，两列火车都被错误指示进入同一轨道。

其中不少罹难者是学生，当时他们准备在结束周末假期后返回希腊北部大学城第撒隆尼基（Thessaloniki）。

这场悲剧暴露了希腊铁路系统数十年来的安全缺陷，并于全国大选之前给保守派政府带来庞大压力。

事发车站的站长和其他3名铁路官员遭到起诉，但公众的愤怒集中在相关当局长期对铁路系统的管理不善。

上周约有6万5000人在全国各地参加示威活动，其中首都雅典有大约4万人。

列车对撞事故发生后，希腊交通部长卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）宣布请辞，总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也多次致歉并誓言调查透明化，以试图平息大众的愤怒。

代理交通部长杰拉佩特里蒂斯（Giorgos Gerapetritis）本周表示，铁路交通将从3月22日起逐步恢复运作。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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