无人机坠黑海美俄通话 俄称按比例应对美挑衅

（法新社莫斯科15日电） 美军一架无人机昨天在黑海遭俄国战机拦截而坠毁，美、俄国防部长今天通话。告诉奥斯汀，这次意外源于美方为对付俄国而增加情搜。俄方称会「按比例」应对美方「挑衅」。

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华府方面称俄军一架苏恺-27（Su-27）战机将美军的MQ-9无人机撞落黑海，莫斯科方面否认责任在俄方，指控是美方在相关区域内执行具有敌意的飞行所致。

俄方证实俄国国防部长萧依古（Sergei Shoigu）与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）通话，称通话是应美方所请。

萧依古告诉奥斯汀，这次意外源于美方为对付俄国而增加情搜。这也是俄国总统蒲亭去年2月底挥师入侵乌克兰后，美俄间发生第一起这类事件。

俄国国防部发布的声明指出，萧依古告诉奥斯汀「频繁执行有损俄国利益的情搜、不遵守俄方宣告的限飞区规定」，导致这次事件发生。

俄国国防部还警告，他们会「按比例」应对日后美方一切「挑衅」。

俄国国防部说：「美国战略无人机飞到克里米亚外海，本质就是挑衅，造就黑海地区情势升温。俄方无意让事情演变至此，但会继续按比例应对一切寻衅。」

除双方防长通话外，俄军参谋总长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）也与美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）通话。

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