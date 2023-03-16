本周第3次 北韩试射洲际弹道飞弹

（法新社首尔16日电） 北韩今天在南韩总统尹锡悦即将飞往日本参加罕见峰会之前短短几小时，向朝鲜半岛和日本之间的海域发射一枚洲际弹道飞弹，是本周北韩第3次试射飞弹。

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南韩合同参谋本部表示，他们「侦测到一枚从平壤顺安区域附近发射的长程弹道飞弹」，并告诉法新社这是一枚洲际飞弹。

日本防卫省也在社群媒体推特（Twitter）证实北韩发射飞弹，预计这枚飞弹将落在「朝鲜半岛以东约550公里的日本专属经济区（EEZ）之外」。

日本海上保安厅也向船只发出警告，提醒它们注意掉落的物体。

北韩今天的试射行动是本月12日以来第3次。南韩和美国目前正在举行5年来最大规模的联合军事演习，且尹锡悦也将在几小时后在东京会晤日本首相岸田文雄，北韩飞弹和核计画预料将是两人优先讨论的议题。

日本对朝鲜半岛35年的殖民统治期间施以暴行，导致两国外交关系长期紧张，这次峰会是两国领袖相隔12年再度举行会谈，希望藉此修复双边关系。

南韩和日本都在增加国防开支和联合军演，尹锡悦曾表示这对区域和全球稳定至关重要。

尹锡悦在出访前接受包括法新社在内的媒体书面采访时表示：「随着北韩核子和飞弹威胁不断升级，在这个多重危机时期，南韩和日本愈来愈需要合作。」

「我们没有本钱浪费时间，对紧张的韩日关系置之不理。我相信我们必须结束相互敌对的恶性循环，并共同努力寻求我们两国的共同利益。」

© 2023 AFP