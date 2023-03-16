沙乌地官员：习近平居间斡旋促成沙伊复交

（法新社利雅德15日电） 沙乌地阿拉伯官员今天表示，中国国家主席习近平去年接触沙国王储穆罕默德．沙尔曼，希望在沙国和伊朗之间扮演桥梁角色，且快速推动会谈，促成上周出乎意料的沙伊复交消息。

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这位要求匿名的沙乌地官员指出，习近平和沙国实际统治者穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）去年12月在沙国首都利雅德一场峰会的双边会谈期间，初步提到中国希望扮演沙国与伊朗之间的桥梁。

「中国国家主席表达中国希望扮演沙乌地阿拉伯和伊朗之间的桥梁角色。王储殿下对此表达乐见之意。」官员还说，利雅德认为北京处于「独特」位置，可以在波斯湾地区发挥无比的影响力。

这名沙国官员表示：「尤其对伊朗来说，中国是数一数二的国际盟友，从这方面来看拥有重要的影响力，其重要性没有国家能取代。」

这名官员还说，其他几场会议也为上周在北京的会谈奠定了基础。

其中包括去年12月底约旦举行区域峰会时，沙国和伊朗外长短暂交换意见，还有沙国外长和伊朗副总统在巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）1月就职典礼期间的会谈，以及伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）2月造访北京。

官员提到：「中国在波斯湾的安全稳定方面，有重大利害关系。」 中国从中斡旋的动作引人侧目，因为沙国与美国的关系一向密切，但两国近年因为人权议题和石油输出国组织和结盟油国（OPEC+）去年批准减产引发双方关系紧张。

这名沙国官员更说：「美国和中国都是非常重要的伙伴…我们当然希望不要成为…两大强权之间任何竞争或争端的一方。」

© 2023 AFP