泽伦斯基若与习近平对谈 白宫：是好事

（法新社华盛顿16日电） 美国白宫今天表示，乌克兰总统泽伦斯基若与中国国家主席习近平对谈，会是「好事」一桩；白宫同时提醒北京对于俄乌冲突勿采取「偏袒」俄罗斯的观点。

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「华尔街日报」（The Wall Street Journal）日前报导，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）将与习近平进行俄罗斯全面入侵乌克兰以来的首次对谈。

白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）今天被问及上述报导时告诉记者：「我们认为两人如果对谈，会是非常好的一件事。」

柯比说，「我方现在和之前都支持」联系，但他也对中国推动乌克兰停火一事提出警告，说停火只会助长俄罗斯侵略。

目前尚未证实泽伦斯基将与习近平通话，不过，中国国务委员兼外长秦刚今天已与乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）通电话。

库列巴在推特上总结与秦刚的通话内容，表示其中包括讨论「领土完整性原则的重要性」，但未提供细节。

库列巴还写到，他在跟秦刚通话期间，强调了泽伦斯基提案「结束侵略并恢复乌克兰境内公正和平」的重要性。

另外，据传习近平也准备造访莫斯科，与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会面。

柯比表示，美国尚未确定习蒲二人将举行峰会，但呼吁北京避免寻求「只反映俄国观点」的战争解决之道。

© 2023 AFP