美政府对TikTok母公司下通谋 不出售持股就封锁

（法新社旧金山15日电） 广受欢迎的影音分享应用程式（App）TikTok今天证实，美国官员已建议TikTok与中国母公司「字节跳动」（ByteDance）分道扬镳，以免面临在美国遭封杀的命运。

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包括欧洲联盟和美国在内的西方强权担心使用者数据遭中国官员利用或滥用，因此对这款App采取愈来愈强硬的立场。

TikTok发言人告诉法新社：「如果目标是保护国家安全，就不应该有发布禁令或撤资的呼声，因为这两种选择都无法解决数据存取和传输等全面性的业界议题。」

「我们依旧有信心，解决国安问题的最佳方式，是为美国使用者数据和系统提供透明、以美国为据点的保护，并提供牢靠的第三方监控、审查和验证。」

「华尔街日报」等美国媒体今天稍早报导，白宫设下最后通牒：如果TikTok要继续作为字节跳动的一部分，就将面临在美国遭禁的命运。

韦德布希证券公司（Wedbush Securities）分析师艾夫斯（Dan Ives）在写给投资人的报告中说：「这是赌注高昂的一局扑克。」

他接着说，华府「显然…向字节跳动施加更多压力」，让字节跳动策略性地出售TikTok这项关键资产。他说：「这一步可能产生重大的连锁反应。」

© 2023 AFP