美无人机坠毁 凸显俄与北约在黑海上空玩猫捉老鼠

（法新社巴黎15日电） 美国无人机在黑海上空与俄罗斯战机相撞造成无人机坠毁事件，凸显北大西洋公约组织（NATO）和俄罗斯飞机在欧洲上空进行的高风险猫捉老鼠游戏。

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美国昨天指责俄罗斯一架苏恺-27（Su-27）战斗机撞击美军MQ-9死神无人侦察机（MQ-9 Reaper）的螺旋桨，造成这架侦察机坠毁黑海。

俄罗斯否认故意撞落无人机，但这是自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，莫斯科和华盛顿首次发生这样的事件。

因事态敏感要求不具名的法国专家表示：「这一事件很不寻常和特别，且因过于独特而无法凸显局势的明显改变。」

他还说：「另一方面，这像是回到冷战末期，西方空军设备不时被摧毁的情况。」

这位专家是指1980年代，美国平流层气球经常被苏联攻击烧毁。

俄罗斯入侵乌克兰以来，北约成员国每天出动飞机至黑海上空，还要小心翼翼不进入俄罗斯领空。

这些任务部分目的是搜集情报，但也是为了向俄罗斯释出讯息，表达北约在东翼战火延烧时保持警戒。

北约表示，去年北约空军在欧洲各地拦截接近盟国领空的俄军战机，约有570次。

多数拦截发生在波罗的海上空而非黑海。

要求匿名的北约官员表示：「大多数拦截都很安全专业。」

「俄国军机偶尔会以危险飞行的方式，靠近国际空域上无武装的盟国侦察机。」

北约表示，「俄国军机通常不发送位置和高度的询答机代码，也不提报飞行计画或与飞航管制员沟通，可能对民航机带来危险。」

© 2023 AFP