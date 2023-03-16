美财长将向国会保证 美国银行体系依旧健全

（法新社华盛顿16日电） 根据公布的预备讲稿，美国财政部长叶伦今天将告诉联邦参议院财政委员会，尽管美国矽谷银行与Signature银行倒闭引发股市投资人焦虑，美国银行体系「依旧健全」。

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矽谷银行（Silicon Valley Bank，SVB）原是美国第16大银行，也是1980年代以来美国各地新创企业的主要放款银行。但上周突然爆发大规模挤兑，导致财务崩溃，10日遭到美国监管机关接管。

矽谷银行与Signature银行接连倒下，是2008年金融危机以来美国银行业最大灾难。美国当局也迅速介入保护存户，包括财政部、联邦准备理事会（Fed）与联邦存款保险公司（FDIC）12日祭出措施，确保矽谷银行的客户能够提取存款。

由于外界担忧危险扩散，联准会也提供银行业新一项放款工具，让银行可以取得额外融资，协助其满足提领存款等客户需求，以防矽谷银行迅速倒闭的事件重演。

叶伦（Janet Yellen）预定今天出席参院财政委员会（Senate Finance Committee）听证会。根据事先发布的讲稿，她会形容美国政府采取的行动「果断且强有力」，展现当局确保民众存款安全完好的承诺。

这场听证会也将讨论美国总统拜登（Joe Biden）最新预算提案。叶伦在听证会开始前还表示：「我可以再度向委员会成员保证，我们的银行体系依旧健全。当美国人民需要他们的存款时，存款会在那里，这点他们可以有信心。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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