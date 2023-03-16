群众示威添动力 出口民调：荷农民政党意外胜选

（法新社海牙15日电） 出口民调显示，荷兰农民今天赢得一场将间接决定国会参议院组成的省议会选举，撼动政治版图，也重挫总理吕特（Mark Rutte）的环境计画。

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出口民调显示，成立不到4年的「农民公民运动」（BoerBurgerBeweging, BBB）挟着最近示威浪潮的动力，将赢得荷兰参议院最多席位。

「农民公民运动」随即矢言，挑战吕特政府透过减少牲畜数量以及可能关闭部分农场来减少氮排放的计画。

「农民公民运动」党魁范德普拉斯（Caroline van der Plas）告诉荷兰广播基金会（NOS）：「怎么回事？其实我们早就知道会赢，但这实在太难形容了。」

根据出口民调，「农民公民运动」预计将拿下参院75席中的15席，超越吕特中间偏右政党的10席。

「农民公民运动」现在可和参议院其他政党合作，阻止吕特4党联盟提出的氮立法。吕特的联盟将失去8个席次，掉到24席。

连续数月的喧闹示威活动震惊荷兰，农民用曳引机封锁政府大楼，赢得包括美国前总统川普在内的国际人物支持。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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