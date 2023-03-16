芬兰总统称土耳其已就芬兰加入北约做出决定

（法新社赫尔辛基15日电） 芬兰总统尼尼斯托今天表示，土耳其已就芬兰加入北大西洋公约组织（NATO）作出决定，他本周将访问土耳其，听取土耳其总统艾尔段对于此事的决定。

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尼尼斯托（Sauli Niinisto）表示，土耳其方面希望宣布决定时他能在场，他当然应邀前去接受对方的决定。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）稍早暗示土耳其将同意芬兰加入北约，他表示「将尽自己的一份力量，信守我们做出的承诺。」同时他也向媒体表示，17日将与芬兰总统会面。

土耳其需国会投票通过才能批准芬兰加入北约。

莫斯科去年2月全面入侵乌克兰后，芬兰与瑞典放弃数十年来的军事不结盟政策，于去年5月申请加入北约。

芬兰、瑞典与土耳其去年6月在西班牙的北约峰会上签署一项三方协议，土耳其一再对瑞典未能履行承诺表示失望，同时表示对芬兰的进步感到满意。

瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）昨天表示，芬兰比瑞典早一步加入北约的可能性在近几周「增加」，但强调瑞典加入只是时间早晚问题。 尼尼斯托表示他将继续支持瑞典加入北约，并补充说他已与克里斯特森讨论过此事。 土国中止与瑞典的入会谈判是因为瑞典1月爆发抗议活动，在斯德哥尔摩土国大使馆外发生焚烧可兰经事件，不过相关谈判3月9日已在布鲁塞尔恢复。

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