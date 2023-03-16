韩国2022年结婚人数创新低 初婚年龄上升

（法新社首尔16日电） 韩国统计厅今天公布的数据显示，去年韩国结婚人数创历史新低，加剧了这个全球生育率最低国家迫在眉睫的人口问题。

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根据韩国统计厅公布的数据，去年约有19万2000对夫妻结婚，为自1970年有纪录以来结婚人数最少的一年，比10年前的2012年下降40%以上，当年有32万7000对夫妻结婚。 数据显示，男性平均初婚年龄为33.7岁，创历史新高，而女性平均初婚年龄也创下31.3岁的历史新高。

与10年前相比，男性初婚年龄增加1.6岁，女性初婚年龄则增加1.9岁。去年结婚的夫妻中有将近8成是第一次结婚。

新数据发布的同时，韩国正在努力应对生育率长期下降的问题，去年新生儿人数创有史以来最低的24万9000人，打破2021年的历史最低纪录。

韩国生育率很久以前就低于所谓的人口替代水准，去年女性生育率来到0.78，创历史新低。

自2006年以来，韩国政府已投入约280兆韩元（新台币6.5兆元）奖励生育，但预计到2067年，韩国人口将从目前约5200万减少到3900万，届时人口年龄中位数将为62岁。

© 2023 AFP