NASA新一代登月太空装曝光 灵活度大升级

（法新社休士顿15日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）和民间太空基础设施开发商公理太空公司（Axiom Space）今天公布下一代太空装原型，下次太空人重返月球就会穿上这套服装。

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这套太空装在休士顿詹森太空中心（Johnson Space Center）的一次活动中亮相，与50多年前首次踏上月球表面的阿波罗任务（Apollo）太空人所穿的太空装相比，灵活度更大且隔热性能也较佳。

这件加压的太空装有多层保护层、一个有维生系统的背包、照明设备和一具安装在头盔顶部的高画质摄影机。

1972年历史性的阿波罗任务结束后，NASA的阿提米丝计画（Artemis）拟于2025年底再度将人类送回月球，这是朝登上火星这个目标迈出的第一步。

公理太空公司获得价值2亿2850万美元的合约，为阿提米丝3号任务设计Axiom舱外行动装置（Axiom Extravehicular Mobility Unit）这套太空装。

公理太空公司首席工程师史坦（Jim Stein）穿着新太空装在NASA设施上亮相，他向观众挥手、做半蹲动作并单膝跪地，展示这件太空装的灵活程度。

这套由史坦建模的太空装外层为黑色，搭配蓝色与橘色饰条，公理太空称这是为了隐藏太空装的专有设计。

最终版本将采用传统的白色，用来反射来自太阳的热能，并保护太空人免受恶劣的月球环境温度影响，在舱外一次可停留8小时。

© 2023 AFP