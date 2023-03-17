丹麦大学地下室9000多件人脑标本 世界最大收藏

（法新社丹麦奥登斯17日电） 丹麦奥登斯大学（University of Odense）一座地下室的墙壁上排列着无数个架子，架子上放着9000多件人脑标本，据信是世界最大规模的人脑标本收藏。

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法新社报导，这间地下室内有9479件人脑标本，是从精神病患的尸体中取出，收集行动横跨40年，至1980年代才停止。

这些人脑标本用福马林保存，装在标有数字的白色大桶子里，是丹麦着名精神科医师史卓格林（Erik Stromgren）一生收集成果。

精神病学史专家瓦克齐克拉格（Jesper Vaczy Kragh）向法新社解释，这些人脑标本收集始于1945年，像是「一种实验性研究」。

瓦克齐克拉格说，史卓格林和他的同事认为，「也许他们可以找到关于精神疾病发生部位的资讯，或是以为可能会在这些人脑中找到答案」。

这些人脑来自丹麦各地精神病院，当时病患死亡后，尸体会进行解剖。但这么做从未徵求过死者或家属同意。

瓦克齐克拉格指出：「这些是公立精神病院，外界也没人对这些公立机构内发生的事提出疑问。」

在当时，病人权利并非优先考量。哥本哈根大学（University of Copenhagen）的研究人员说，当时人们反而认为，需要保护社会免于精神病患伤害。

从1929年到1967年，丹麦法律要求被送入精神病院的人必须绝育。且直到1989年，精神病患若要结婚，必须取得特殊豁免。

这批人脑标本负责人、病理学家尼尔森（Martin Wirenfeldt Nielsen）指出，过去丹麦人死亡后都要解剖验尸。「这只是当时文化的一部分，验尸不过是另一道医院程序。」

由于丹麦的死后程序演变，加上对于病人权利的意识抬头，使得1982年起不再有新的人脑标本加入这批收藏。

但之后关于如何处理这批人脑标本，有了漫长且激烈的辩论。丹麦国家伦理委员会最终裁定，这些标本应该予以保留，并用于科学研究。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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