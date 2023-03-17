北韩中央通信社：试射飞弹属于洲际弹道飞弹

（法新社首尔17日电） 官方媒体北韩中央通信社（KCNA）今天指出，北韩昨天试射的「火星-17」（Hwasong-17）飞弹是属于洲际弹道飞弹（ICBM），目的是「强硬回应」正在进行的美韩联合军事演习。

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北韩中央通信社说，由于南韩与美国进行「挑衅、侵略性」联合军事演习，这次试射是在向「蓄意加剧朝鲜半岛紧张局势的敌人发出更强烈警告」。

这次的飞弹试射是北韩自12日以来第3次的武力展示，正值南韩总统尹锡悦前往东京参加峰会。在北韩挑衅情形日益严重的情况下，尹锡悦此行希望加强韩日关系。

北韩中央通信社指出，这枚飞弹最高飞行高度约为6000公里，飞行距离约1000公里，然后准确地落在靠近朝鲜东海（日本海）的公海预定区域。

南韩政府表示这枚飞弹的发射轨迹是向上而不是向外，这通常是为了避免飞越邻国。

面对来自北韩日益严重的军事与核武威胁，南韩与美国加强了军事防务合作。北韩最近几个月进行了一系列愈来愈具有挑衅性的违禁武器试验。

根据联合国安理会决议，北韩不得利用弹道飞弹技术进行发射与核试验。北韩这次的试射招致南韩、美国与日本政府的谴责。

© 2023 AFP