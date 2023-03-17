叶伦：美银行体系仍稳健 忧心蔓延风险

（法新社华盛顿16日电） 美国财政部长叶伦今天告诉国会议员，尽管市场对矽谷银行和Signature银行最近相继倒闭感到忧心，但美国银行体系依然稳健。不过叶伦也坦承是有严重的蔓延风险。

广告 继续浏览后续

矽谷银行（SVB）与Signature银行接连倒下，是2008年金融危机以来美国银行业最大灾难，促使美国当局迅速介入以保护存户。

耶伦对联邦参议院财政委员会（Senate Finance Committee）表示：「政府本周的行动已表明，我们坚定确保金融体系持续强健，储户存款仍是安全的。」

她在国会听证会上说：「我可以向委员们保证，我们的银行系统是健全的。」听证会中还谈到美国总统拜登的最新预算建议。

矽谷银行原是美国第16大银行，也是1980年代以来美国各地新创企业的主要放款银行。但上周突然爆发大规模挤兑，导致财务崩溃，10日遭到美国监管机关接管。

美国财政部、联邦准备理事会（Fed）与联邦存款保险公司（FDIC）12日提出计画，以确保矽谷银行储户可以提领存款。同时联准会也向银行业提出新的放款工具，以防矽谷银行迅速倒闭的事件重演。

而银行倒闭疑虑已经蔓延至欧洲，市场混乱迫使瑞士第2大银行瑞士信贷（Credit Suisse）向瑞士央行求助。

叶伦谈到目前情况时表示：「我们感觉有严重的蔓延风险，恐导致许多银行倒闭，并再发生挤兑。」

今天会中叶伦被问及矽谷银行倒闭背后问题，她说，矽谷银行为了满足流动性需求，不得不出售预计会持有的到期资产。但由于利率上扬，包括美国国债在内的资产已失去市场价值。

叶伦又说：「将仔细研究银行发生的事情，以及引发这个问题的原因。」（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP