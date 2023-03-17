国际刑事法院发令逮捕蒲亭 乌克兰欢呼

（法新社基辅17日电） 国际刑事法院（ICC）今天对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）将乌克兰儿童「非法遣送」至俄罗斯的行为发布逮捕令，乌克兰官员对此决定欢呼称庆。

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法新社报导，总部设于荷兰海牙（Hague）的国际刑事法院指出，针对俄罗斯儿童权利也对总统专员利沃瓦-贝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）发布逮捕令。

俄罗斯并非国际刑事法院成员，目前还不清楚国际刑事法院计划如何执行逮捕令。

乌克兰检察总长柯斯汀（Andriy Kostin）在社群媒体表示：「全世界收到一个讯号，即俄罗斯政权是犯罪的，其领导者和亲信将被追究责任。」

柯斯汀说：「这是对乌克兰，以及对整个国际法体系的历史性决定。」

「世界领导人在与他（蒲亭）握手并坐下谈判前，应将三思而后行。」

乌克兰总统府幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）今天表示，这项举措「只是刚开始而已」。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）也对这个消息表示欢迎。

他说：「正义之轮正在启动。我对国际刑事法院的决定鼓掌。」「国际犯罪者将为偷窃孩童和其他国际犯罪被追究责任。」（译者：徐睿承）

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