巴黎红磨坊将陆生蟒蛇浸水表演 挨骂后允不再犯

（法新社巴黎16日电） 法国巴黎知名夜总会「红磨坊」（Moulin Rouge）在表演时，将陆生蟒蛇浸入水中与舞者一起玩耍，引发动物保护人士强力抨击；红磨坊今天承诺不再这么做。

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法新社报导，在红磨坊的每日表演中，有一个桥段是舞者在透明水箱里与蟒蛇一起玩耍。动保人士说，把陆生蛇浸在水里很残忍，那些蛇一直努力把头维持在水面以上。

成立于1889年的红磨坊已屈服于巴黎官员和动保人士的压力。

巴黎市长办公室官员致函红磨坊表示，表演中所用的东南亚网纹蟒（Southeast Asian reticulated pythons）和印度蟒蛇（Indian pythons）是生活在陆地上的物种，都受到保护。

信中提到：「这两种蟒蛇可能很会游泳，但表演未考虑到这些物种的自然行为。」

红磨坊并未说明何时终止这个节目，仅说必须向表演群发出「合理通知」。

红磨坊表示，「红磨坊意识到动物福利的社会发展，将终止这出剧码」，尊重动物对于红磨坊的营运来说「一向很重要」。

法国2021年一项法案规定，自2023年起禁止夜总会或电视节目利用野生动物表演，并于2028年开始禁止饲养野生动物。（译者：纪锦玲）

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