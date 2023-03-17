民调：中立国瑞士多数人支持向北约靠拢

（法新社日内瓦16日电） 在俄罗斯全面入侵乌克兰1年后，瑞士政府今天指出，瑞士大多数人支持与北大西洋公约组织（NATO）建立更密切的关系，是这个军事中立国首次出现这样的情况。

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隶属苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）的瑞士军事学院及安全研究中心（Center for Security Studies）发布了一份关于外交、安全和国防政策问题的公众舆论年度调查，以评估长期趋势。

调查显示，今年1月时，55%的瑞士人支持与北约建立更紧密的关系，比2021年1月的调查结果高出10个百分点。

瑞士国防部透过声明表示：「这是首次有些微多数人口抱持这样的意见。」

国防部总结道：「自乌克兰战争爆发以来，瑞士民众对我国和世界的未来感到更加悲观。他们现在也以更具批判性的眼光看待中立这件事，并宣布已准备好进行更多合作。」

不过，仅1/3受访者支持瑞士真的加入北约。

瑞士一贯抱持的立场之一，就是作为一个装备精良的中立国，而这个拥有860万人口的内陆国家对男性施行徵兵制。

瑞士虽非北约成员国，但依据北约「和平伙伴关系」（Partnership for Peace）计画及「欧洲-大西洋伙伴理事会」（Euro-Atlantic Partnership Council）规章与这个防御联盟合作，瑞士可以在当中表达对外交政策和安全问题的关切。

© 2023 AFP