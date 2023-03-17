澳洲向美国采购220枚战斧飞弹

（法新社雪梨17日电） 澳洲今天表示，要「让敌人不敢越雷池一步」，向美国采购220枚战斧（Tomahawk）巡弋飞弹至关重要。坎培拉逐步增加国防开支，以抗衡中国军事影响力日益扩大。

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澳洲国防工业部长康洛伊（Pat Conroy）表示，将率先在现有水面舰艇部署此一强有力长程武器，之后将对未来的核动力潜舰舰队进行部署。

美国国防部机构昨天透露这项价值高达8亿9500万美元的军售案。

这将让澳洲取得能够从超过1000公里外打击敌人的大量军火储备。专家表示，对任何可能的敌人而言，这都是令人生畏的吓阻。

康洛伊告诉记者：「强化澳洲国防军（Australian Defence Force）、国家安全和国防利益、让敌人不敢越雷池一步等我政府承诺，是以长程打击能力为核心。」

战斧巡弋飞弹于1991年美国击退伊拉克独裁者海珊（Saddam Hussein）侵略科威特的沙漠风暴行动（Operation Desert Storm）中首度广为人知，当时就连伊拉克总统府也曾遭到这款飞弹击中。

在澳洲这项大军购前数日，美国、英国、澳洲领导人才刚公布，共同为澳洲开发新款核动力潜舰之前，澳洲将先对美采购至多5艘核动力潜舰。 澳洲现有胡巴特级（Hobart）驱逐舰将率先配备战斧巡弋飞弹，2030年代初期美制维吉尼亚级（Virginia）潜舰开始交付后也会配备这款飞弹。

康洛伊并透露，维吉尼亚级潜舰或是以英国设计为基础的澳洲新潜舰未来将会配备仍在开发中的高超音速武器。

© 2023 AFP