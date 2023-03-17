联合国报告：俄国强制移送乌克兰儿童构成战争罪

（法新社日内瓦16日电） 联合国调查人员今天表示，俄罗斯强迫移送乌克兰儿童到俄国控制的地区，已构成战争罪；联合国也正调查俄乌战争中可能涉及的种族灭绝罪行。

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法新社报导，联合国高阶调查小组在首份报告中指出，已确定俄罗斯自2022年2月全面入侵乌克兰以来，犯下「范围广泛的战争罪」。调查人员也警告，可能存在危害人类罪行。

但调查委员会（Commission of Inquiry）主席摩斯（Erik Mose）说，目前「尚未发现乌克兰境内有种族灭绝情事」。

被问及有关种族灭绝的具体指控，包括强制移送乌国儿童到俄国控制的地区时，摩斯说：「我们当然知道这些可能性，（若调查委员会的任务期限延长）我们将继续追查。」

不过，调查人员的报告做出结论，强制遣送乌克兰儿童「违反国际人道法律，构成战争罪」。

根据乌克兰当局的说法，截至上月，已有1万6221名乌克兰儿童被送到俄罗斯。

调查人员表示，他们无法证实这些数字，但已记录到俄国官员采取措施，将这些被移送的乌国儿童安置在寄养家庭和相关机构中，并赋予俄罗斯公民身分。

调查人员说，乌克兰顿内茨克（Donetsk）、哈尔科夫（Kharkiv）和赫松（Kherson）等地有164名4至18岁未成年人被移送，已详细审查相关事件。（译者：纪锦玲/核稿：曾依璇）

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