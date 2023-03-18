乌东城市克拉莫托斯克遭集束炸弹攻击 酿2死8伤

（法新社克拉莫托斯克18日电） 乌克兰东部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）今天遭到俄罗斯军队攻击，造成2人死亡、8人受伤；市长指控莫斯科在攻击行动中使用集束炸弹。

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法新社报导，克拉莫托斯克市长冈察伦科（Oleksandr Goncharenko）在脸书贴文表示，「俄罗斯继续散布恐惧。克拉莫托斯克遭到集束炸弹轰炸的后果：2人死亡、8人受伤，其中3人伤势严重。」

当地时间下午4时（格林威治标准时间1400时）左右，当地的法新社记者听到大约10起爆炸几乎同时发生，并看到该市南部的一座公园上方冒出浓烟，1名女性当场受伤身亡。

目前国际上有禁用集束弹药公约，获得大多数西方国家支持（但美、俄、中未签署）。集束炸弹会分散成数十个小型炸弹并造成大面积杀伤，且通常在冲突结束很久之后仍会构成威胁。

据报导，俄罗斯和乌克兰皆未签署上述公约。

这是克拉莫托斯克在1周内第2度成为俄军攻击目标。本月14日，当地有多栋住宅遭到攻击，导致1人丧生、3人受伤。

克拉莫托斯克位于顿内茨克（Donetsk）工业区，自2014年以来，包括其最大城市在内的部分地区一直由克里姆林宫支持的分离主义者控制。

© 2023 AFP