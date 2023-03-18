写下「我回来了」 川普睽违2年重返脸书YouTube

（法新社华盛顿17日电） 美国前总统川普因被控煽动2021年1月6日国会山庄暴动，遭推特等大型社媒集体封杀。脸书和YouTube相继解禁，川普今天在脸书写下第一则贴文「我回来了」宣告回归。

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川普在脸书（Facebook）除贴文「我回来了」，还附上一段2016年总统胜选感言的12秒影片，影片里他说「抱歉让大家久等了，事情有点复杂」。

现年76岁的川普有意再次代表共和党角逐白宫宝座。今天解禁前他无法在拥有3400万粉丝的脸书和260万粉丝的YouTube帐号上发布任何内容。

2021年1月6日国会山庄暴动后，多个社媒平台以煽动骚乱将川普停权。当时响应川普的支持者冲进美国国会山庄，试图阻挠国会对民主党拜登的总统当选认证程序。

继脸书2个月前解禁川普后，YouTube也在今天宣布恢复他的帐号。

YouTube发表声明「今天开始，唐纳．川普频道不再有任何限制，可以上传新内容」。

「我们既仔细评估现实世界仍存在的暴力风险，同时也要平衡选民在选举时平等听取国家主要候选人意见的机会。」

国会山庄暴动后，川普拥有8700万粉丝的推特（Twitter）帐号也被封，他只得透过新设的自家平台Truth Social与支持者交流，而他在Truth Social粉丝不到500万。

去年11月川普宣布角逐2024总统大选数天后，推特新老板马斯克（Elon Musk）恢复川普的帐号，但川普迄未在推特发文。

© 2023 AFP