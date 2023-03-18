国际刑事法院发逮捕令 专家研判蒲亭入狱可能性低

（法新社海牙17日电） 国际刑事法院（International Criminal Court）就俄乌战争对俄罗斯总统蒲亭发出逮捕令，不过专家指出，蒲亭不太可能因为战争罪被判入狱，除非「俄罗斯政权更迭」。

广告 继续浏览后续

蒲亭（Vladimir Putin）因被控将乌克兰儿童遣送俄罗斯而涉犯战争罪，法院同时也对俄国儿童权利总统专员利沃瓦-贝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）发逮捕令。

俄罗斯和美国、中国一样，都不是国际刑事法院成员国。国际刑事法院之所以对蒲亭提出指控，是因乌克兰接受国际刑事法院管辖，虽然乌克兰本身也不是成员国。

莫斯科当局很快就对蒲亭的逮捕令提出反驳，称俄罗斯在任何情况都不会把本国公民引渡给国际刑事法院。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄罗斯「不承认这个法院的管辖权，因此从法律角度来看，国际刑事法院的这项决定无效」。

荷兰莱登大学（Leiden University）国际公法助理教授罗斯（Cecily Rose）说，蒲亭不太可能因为战争罪被判入狱，除非「俄罗斯政权更迭」。

© 2023 AFP