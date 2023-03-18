德总理赴日举行政府间磋商 聚焦供应链国防合作

（法新社东京18日电） 日本首相岸田文雄和德国总理萧兹今天在东京举行会谈，并率领各自阁员展开首次高阶部长级政府间磋商，双方承诺建立更紧密的防务关系，并在强化供应链方面展开合作。

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柏林正努力提升在亚洲太平洋地区的能见度，在七大工业国集团（G7）5月将于日本广岛召开峰会前，萧兹（Olaf Scholz）不到1年内第2次访问日本。

日本与德国领导人下午会同双方各6名内阁官员，在首相官邸展开「政府间协议」。

岸田和萧兹并未透露太多具体结论内容，但两人都强调，受到疫情与俄乌战争等连串事件冲击的供应链，有必要予以强化及分散化。

岸田表示，「在经济安全对话方面，我们提到要强化供应链」，日德都希望加强「在战略产业的影响力，例如在矿物资源、半导体与电池；同时分享处理危机的最佳做法」。

德国过于仰赖俄罗斯的能源供应，在俄国侵略乌克兰后尝到苦果；此后德国一直想办法转移其他的经济依赖，尤其是对中国的依赖。

德国正加强与日本、印尼和印度等亚洲国家接触，盼进一步分散供应来源及出口目的地。

萧兹表示，在今天的对话中，日本与德国的关系提升到一个「新层次」。他说，在疫情和俄乌战争暴露出经济依赖性之后，德日都热切希望从中汲取「正确教训」。

德日国防部长发表的联合声明则表示，双方将努力推展德国军队在亚太的新部署及举行联合操演。两人并承诺，德日将设立「促进（两军）联合行动的法律框架」。

萧兹指出，德国军队将在「未来几年内」在亚太地区执行巡回。

德国与日本战机去年9月曾在日本举行联合演训。

© 2023 AFP