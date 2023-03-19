哈萨克提前举行国会大选 挨批只为巩固政权

（法新社哈萨克阿斯塔纳19日电） 中亚国家哈萨克今天提前举行国会大选，领导人宣称是为推动政治改革，但批评人士指称，在发生抗议行动酿成惨重伤亡一年之后，这些行动的目的只是为巩固政权。

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法新社记者在哈萨克首都阿斯塔纳（Astana）和最大城市阿拉木图（Almaty）报导，各投票所于上午7时开放；大约有1200万选民须在晚间8时之前完成投票。

哈萨克盛产石油且土地面积广大，位处于承继前苏联的宗主国俄罗斯和中国之间；而中国因经济强国的地位目前在中亚地区影响力日增。

去年1月哈萨克民众反对燃料涨价而爆发大规模抗争，根据官方统计，当局镇压抗议活动造成238人丧生。数月之后总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）推出「现代化」改革行动，包括宣布国会提前大选。

托卡叶夫承诺改造政府组织，在1月解散国会，并说提前大选将「为现代化提供新的动力」。

这次选举是哈萨克近20年来首次允许独立派候选人参选，而先前下议院是由3个亲政府政党组成。要进入有98个席次的国会，政党得票门槛已降至5%，妇女、青年和残障人士则有30%保障席次。

政治学家阿尔扎汉诺夫（Dimash Alzhanov）表示，尽管有这些改变，统治精英仍然控制着选票。

哈萨克反对燃油价格飙涨的和平示威演成社会动乱后，托卡叶夫在去年11月提前举行的总统大选中，再次获得压倒性胜利而当选，批评人士指那场选举根本缺乏竞争。

© 2023 AFP