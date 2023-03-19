土耳其、埃及总统传将会晤 两国外交关系料获修补

（法新社开罗18日电） 土耳其与埃及破裂了10年的外交关系可望获得修补，因为土耳其外交部长今天表示，总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）将与埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）会晤。

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土耳其外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）出访埃及，并在与埃及外长苏克里（Sameh Shoukry）举行联合记者会上表示，土耳其希望「恢复两国最高层级的外交关系」。

苏克里表示，「我们两国的总统都有政治意愿…寻求将两国关系正常化」。

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）对卡夫索格鲁出访埃及访问一事表示欢迎，认为这是「朝地区进一步稳定和繁荣迈出重要一步」。

卡夫索格鲁出访埃及之前，苏克里上个月先出访了土耳其，以行动支持遭强震重创的土耳其。2月土国南部邻近叙利亚边界的地区发生强震，在土叙两国夺走数以万计的人命。

卡夫索格鲁说：「未来我们有可能意见不合，但我们会尽一切努力，避免两国关系再次决裂。」

埃及2013年推翻土耳其盟友、总统穆希（Mohamed Mursi）之后，与安卡拉当局的双边关系生变。

塞西隔年当选埃及总统。土耳其总统艾尔段当时曾表示，他「永远不会」和「任何」像塞西这样的人交谈。

但去年11月，艾尔段和塞西在卡达握了手，塞西当时就预告了这是两国关系新的开始，两位领袖并在今年2月6日的强震过后通了电话。

卡夫索格鲁今天表示，艾尔段和塞西的会晤将在5月14日总统大选在内的「土耳其几场选举」之后举行。

土耳其与埃及的外交关系虽一度急冻，企业交流却从未停止。在2022年，土耳其是埃及商品最大进口国，总额高达40亿美元。

然而，分歧依旧存在。许多发声批评政府的阿拉伯记者皆以土耳其当大本营，当中包括与「穆斯林兄弟会」（Muslim Brotherhood）这个遭开罗当局宣布为非法组织关系紧密的埃及媒体。

埃及和土耳其在利比亚议题上看法也不同调。土耳其派遣军事顾问支援的阵营，与埃及力挺的利国东部军阀哈夫塔（Khalifa Haftar）阵营处于对立状态。

© 2023 AFP