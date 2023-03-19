沙国国王邀请访问利雅德 伊朗总统欣然接受

（法新社德黑兰19日电） 伊朗官员今天表示，伊朗和沙乌地阿拉伯和解同意复交后，沙乌地国王沙尔曼（King Salman）邀请伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）前往沙国访问，而莱希欣然接受这项邀请。

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伊朗总统府副秘书长詹施迪（Mohammad Jamshidi）推文说：「沙乌地阿拉伯国王致函莱希总统，对这两个兄弟之邦同意复交表示欢迎，并邀请他访问利雅德。」他又说：「莱希总统欣然接受这项邀请。」

这两个中东大国10日宣布，在中国斡旋下同意恢复双方7年前断绝的外交关系。

沙乌地阿拉伯2016年与伊朗断交，原因是沙国处决什叶派教士尼姆（Nimr al-Nimr）后，伊朗抗议群众攻击沙国外交代表机构，此事只是这两个长期敌对的区域大国间情势一触即发的系列问题之一。

根据双方达成的协议，以什叶派穆斯林居多数的伊朗和以逊尼派穆斯林为主的沙国将在两个月内重开使领馆，并恢复履行两国20多年前签署的安全与经济合作协议。

伊朗外长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）今天告诉记者，两国也已同意举行外长会谈，目前有3处提议地点。但他未说明是那些地

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