法国强推退休改革掀抗议潮 警民连3晚爆冲突

（法新社巴黎18日电） 法国总统马克宏政府绕开国会表决强行通过争议性退休金改革法，引发全国各地数千人抗议行动，巴黎警方和示威民众连续第3晚爆发冲突。

广告 继续浏览后续

不断扩大的社会动荡和罢工行动，让法国总统马克宏（Emmanuel Macron）面临自4年前「黄背心」（Gilets Jaunes）运动以来最重大的挑战。

示威者在巴黎的义大利广场（Place d'Italie ）高呼「马克宏，辞职！」。而在现场垃圾桶遭纵火后，镇暴警察动用催泪瓦斯，并与部分示威民众发生冲突。

前一晚示威活动有61人被捕，市政当局随后禁止在巴黎市中心的协和广场（Place de la Concorde）和附近的香榭丽舍大道（Champ-Elysees）集会游行。今晚有81人被捕。

民调显示，约2/3法国人反对退休金改革。

根据「星期日报」（Journal du Dimanche ）发布的一项民意调查显示，马克宏民意支持度暴跌至28%，这是自2019年「黄背心」运动以来的最低水准。

这份极度不受欢迎的退休金改革将法定退休年龄从62岁延后至64岁。法国政府表示，要确保退休金制度不会破产，这项改革至关重要。

© 2023 AFP