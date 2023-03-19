科索沃与塞尔维亚马拉松谈判 未能签署协议

（法新社北马其顿奥里德18日电） 科索沃与塞尔维亚之间进行马拉松式谈判，尽管欧盟赞许谈判取得进展，但两宿敌之间长期寻求的里程碑协议，今晚最后仍未能拍板签下。

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近25年前，阿尔巴尼亚族激进分子和塞尔维亚军队之间掀起战争，后来在北大西洋公约组织（NATO）轰炸之下结束那场冲突，如今在欧盟穿梭外交下进行数月的调解后，科塞两国才展开最新一轮意义重大的谈判。

科索沃总理库提（Albin Kurti）和塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）在北马其顿奥里德（Ohrid）举行的峰会上，就欧盟上月在布鲁塞尔峰会所揭橥的11点计画，进行将近12个小时的谈判。

但谈判结束时，双方未能敲定一份彼此都可签署的最终协议。

欧盟所支持的11点文件拟定了一个架构，规定双方都不会诉诸暴力来解决争端，也不会试图阻挠对方加入欧盟或其他国际机构，这是科索沃的主要要求。

在这份文件之下，科索沃和塞尔维亚事实上承认彼此，相互接受对方的旅行证件、文凭、汽车牌照和海关印章。

塞尔维亚和科索沃的领导人都承认，在经历20年充满火药味的冲突后，已感受到西方政府愈来愈强大的压力，促使他们要达成协议。

© 2023 AFP