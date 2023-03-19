美国银行业陷入危机之际　拉美财长年度会议聚首

（法新社巴拿马市18日电） 美国与欧洲银行业危机笼罩一周之后，来自拉丁美洲和加勒比海国家的最高金融官员今天将在美洲开发银行（IDB）的年度秘密会议上会面。

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美洲开发银行新任总裁、巴西经济学家高德芳（Ilan Goldfajn）将于上午11时30分（格林威治标准时间16时30分）开始向48个成员国的理事发表讲话，其中大多数是财政部长。之后，会议将闭门进行。

美洲开发银行大会16日展开，官员、商人和专家就贫穷和气候变迁问题进行辩论，但未讨论到美国和欧洲的银行业危机。

但高德芳表示，他预期此类「周期性」问题将在闭门会议中得到解决。

危机始于总部位于加州的矽谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭，促使美国当局保证所有存户都将受到保护。矽谷银行倒闭刚获止血，又爆发瑞士信贷财务危机震撼银行业。

一股金融体系到处藏未爆弹的隐忧情绪席卷全球，加深人们对银行业危机可能威胁全球经济的担忧。

在美国银行业经历自2008年金融危机以来最糟的一周之后，拉丁美洲和加勒比海地区越来越担心动荡可能蔓延。

高德芳与拉丁美洲和加勒比海地区的部长，以及来自欧洲国家的非区域代表，举行了一系列双边和小组会议。

高德芳还主持了一场与亚马逊国家部长的会议，以研究为广大地区的保育计画提供资金的方法。

© 2023 AFP