乌克兰焦急观望习近平访俄 忧心中国插手军援

（法新社华沙20日电） 中国国家主席习近平本周即将访问克里姆林宫，乌克兰焦急观望，忧心中国最终会决定军援战略伙伴俄国，对战争造成重大影响。

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在俄乌战争当中，北京试图把自己描绘成中立方，既不谴责俄罗斯，也不明确支持俄国入侵乌克兰。

自俄罗斯去年2月全面入侵乌克兰以来，中国在坚持尊重乌克兰领土完整性原则的同时，也给予俄国实质的外交支援。

缺乏影响力的乌克兰只能企盼西方盟友对中国领导人的施压，能协助继续保持脆弱的平衡。

基辅智库「新欧洲中心」（New Europe Center）首席副主任苏罗德基（Sergiy Solodky）表示，「乌克兰只怀抱最低程度的期望：仅希望事态不要恶化」。

这项议题过于敏感，在习近平访问俄国的20日至22日期间，乌克兰当局不希望发表公开评论。习近平与俄国总统蒲亭在这3天预料将至少两度会面。

一名要求匿名的乌克兰高层官员告诉法新社，「乌克兰会密切关注这趟访问。对我们而言，中国维持政策不变，继续保持对于他国领土完整性的尊重，这一点相当重要」。

与此同时，随着俄罗斯在乌克兰的战事陷入僵局，美国今年2月指控北京正在考虑军援俄国。

中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）2月告诉美国哥伦比亚广播公司（CBS），「我们确信中国领导人正在考虑提供俄国致命武器」。

根据媒体报导，中国考虑提供的武器包括弹药和无人机。中国强烈否认这些说法。

目前仅有伊朗提供莫斯科攻击性无人机，被特别应用于瞄准乌克兰的能源基础建设。

美国官员指出，中国企业早已提供俄国非致命性设备。

另一名拒绝具名的乌克兰高层官员说，「如果他们（中国）开始提供武器，对我们而言将是一个很严重的问题」。

然而，乌克兰国家安全与国防事务委员会秘书长丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）试图淡化中国援俄的可能性。

他在17日刊出的访问中表示，「中国…不会和俄国同谋」。

目前在台湾国防安全研究院驻点研究的乌克兰战略学者溥猷立（Yurii Poita）也认为，中国的军援现阶段不会发生。

他告诉法新社，「我们不预期他们会在短期内提供中国的战车、航空设备或多管火箭系统」。

现阶段，中国实际上试图扮演调解人的角色。2月底，北京发布了12点乌克兰方案，呼吁莫斯科和基辅对话，但并未提及要俄国从乌克兰撤军，也谴责了对于俄国的「单边」制裁。

西方国家拒绝接受这份文件，但乌克兰不愿激怒中国，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示「我们必须与中国合作」。

虽然中国和乌克兰有过零星外交对话，自俄罗斯入侵乌克兰以来，泽伦斯基不曾与习近平通话，尽管他曾公开表示有对话意愿。

溥猷立表示，「从（去年）8月以来，泽伦斯基一直尝试要与习近平沟通」，但「中国就是不拿起话筒」。

溥猷立说，根据美国媒体，习近平访俄之后，中乌可能会有对话，但预料「不会有突破性进展」。

他说，从经济和地缘政治方面来看，「俄国对中国都非常重要，比乌克兰的重要性大得多」。

苏罗德基说，基辅「从来没有真正发展出一套对中国政策」，也已经有2年没有派任驻中国大使，因此「无法希望他们会突然听进我们的话」。

© 2023 AFP