川普称将遭起诉吁支持者抗议 民主党忧国会再遭袭击

（法新社华盛顿19日电） 美国共和党高层今天附和川普宣称将因封口费案遭起诉构成政治「迫害」的说法，民主党人则警告，川普呼吁支持者示威，恐导致国会大厦袭击事件重演。

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川普昨天发表爆炸性宣言，预期自己将在21日因2016年付「封口费」给情色片女星而遭逮捕。据说他付封口费给该女星，是不想让她透露两人过去的关系。

曼哈顿检方正在调查2016年总统大选期间川普阵营给绯闻对象「封口费」是否触犯选举献金法规。福斯新闻网（Fox News）先前报导，民主党籍曼哈顿地方检察官白艾荣（Alvin Bragg）办公室正在准备起诉书，说明川普违法之处。

川普今天在自创社群平台Truth Social抨击此举是「猎巫」，并炮轰曼哈顿检察官白艾荣「利用权力，以莫须有的罪名迫害、起诉美国前总统」！

共和党内可能出马角逐2024年总统大选的川普潜在对手也反应激烈。

前副总统彭斯（Mike Pence）告诉美国广播公司（ABC）「本周」（This Week）：「我对在纽约市出现犯罪浪潮时起诉美国前总统的想法感到讶异。」

「感觉就像有政治动机的起诉，我觉得这非美国民众所乐见。」

白艾荣办公室尚未证实是否有意起诉，但许多迹象都指向即将做出论断。

向来不吝发声支持川普的共和党联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）表示，川普可能遭到起诉，「是试图毁灭川普，一直以来持续进行、没有断过的行动」。

即便是常常批评川普、可能成为川普党内初选对手的新罕布什尔州州长苏努努（Chris Sununu），也暗示若起诉川普将引发强烈反弹。

苏努努告诉美国有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）：「我认为这位前总统会因此博得许多同情。」

川普在Truth Social呼吁支持者「抗议！抗议！抗议！」「夺回我们的国家！」对此，民主党人忧心忡忡，因为这让他们想起2021年1月6日国会遭袭击前、川普也曾发表过类似言论。

彭斯前幕僚长萧特（Marc Short）告诉CNN：「试图在 1月6日的阴影下鼓励抗议相当轻率。」

前众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）昨天也说川普的声明「鲁莽」，称他试图「煽动支持者暴动」。

民主党籍联邦参议员凯利（Mark Kelly）回忆起1月6日的暴动，担心川普鼓动示威可能再次引发危及生命的骚乱。

凯利在CNN上说：「重要的是，执法单位应该密切注意，确保示威活动不会升级成两年前在国会大厦看到的暴动。」

© 2023 AFP