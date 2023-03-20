涉为中国训练飞行员 律师控澳洲诱捕前美飞官

（法新社雪梨20日电） 前美军陆战队军官杜甘被控为中国军队训练飞行员遭逮，其律师今天指控澳洲政府为将杜甘引渡到美国，将他先诱骗到当地后就把他逮捕。

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杜甘（Daniel Edmund Duggan）于2022年10月出于美国政府要求下在澳洲被捕，华府指控他2010年到2012年间违反美国的武器禁令，训练中国的舰载机飞行员。

现年54岁的杜甘是位备受推崇的飞行员，曾在美军陆战队服役12年，官拜少校的他担任过战术飞行教官。

杜甘在他2014年离开澳洲转赴中国前，已在澳洲定居10年，育有6名子女。

杜甘的律师米拉里斯（Dennis Miralis）表示，杜甘去年10月从中国返回澳洲前已获得澳洲安全情报组织（ASIO）发给他安全许可，以便从事一份新的与航空相关工作，但他在返回澳洲的班机上却收到逮捕令，且安全许可还被撤销。

米拉里斯表示安全许如此快就被撤销，不禁让人怀疑是「诱捕」手段，只是先让杜甘以为可以安心离开中国返家。

中国和美国之间没有引渡条约，但澳洲与美国间有。米拉里斯说：「操弄安全许可给他能安全回澳洲的错觉，这件事影响严重。」

「美国的诱捕臭名在外。按美国法律，诱捕完全合法的，但依澳洲法律并非如此。」

杜甘的案子今天进行简短庭讯，之后要到5月才会再开庭，让米拉里斯能向政府取得更多文件。

美国则试图加快引渡杜甘，告诉法院「是时候让案件有所进展了」。

代表美国政府的律师葛洛佛（Trent Glover）说：「基本上从美国的角度来看，本案已准备好继续往前走。」

一份2016年提交、但去年12月才解封的起诉书宣称，杜甘离开美国军队后，提供「国防服务」给「外国（中国）人」，违反美国对中国的武器禁令。

美国政府指控杜甘获得超过11万澳元（约新台币229万元）报酬，为中国军方训练飞行员。

起诉书指出，杜甘分别在中国与南非一间试飞学院训练飞官，还说杜甘因具符合北大西洋公约组织（NATO）标准的海军航空经历，因此获聘为教官。

杜甘离开美军陆战队后2002年搬到澳洲，之后获得公民身份，并在名为Top Gun Tasmania的飞航公司工作。公司纪录显示杜甘约是在2014年前往北京。

© 2023 AFP