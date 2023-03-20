瑞典青少年免汽车驾照保时可开车上路 限速30公里

（法新社瑞典胡丁厄市20日电） 瑞典15岁少女克利斯提安森因太年轻拿不到汽车驾照，但她已开着时尚的BMW汽车在各地漫游，因为青少年在这里可以驾驶任何改装过的车上路，但车速不能超过高尔夫球车。

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瑞典一项几乎已一世纪的法规原本适用于农业车辆，允许15岁以上的孩子在没有正式汽车驾照的情况下开车，只要车辆改装过将最高时速定为30公里。

这些汽车和卡车被近年来变得很流行，如今当局忧心道路事故会增加。

克利斯提安森（Evelina Christiansen）的家位于斯德哥尔摩南部郊区，她站在车道上的深蓝色BMW5系列前自豪地告诉法新社：「我在1年前得到了它，作为我的生日礼物。」

这份礼物是对她在学校取得的成绩的特别奖励。

其他国家的青少年在拿到汽车驾照之前只能骑机车，而瑞典的年轻人几乎可以驾驶任何定下最高速限的车辆。

在斯德哥尔摩富裕的郊区，经常可以看到年轻的孩子自己驾驶着保时捷（Porsche）Cayennes车款。

这类车子依规定后面必须有三角形警告标志，表明车辆在缓慢行驶，也必须安装用来联结拖车的挂钩球座。

车子的后座也必须拆除，这样它们只能搭载司机和一名乘客。

驾驶人只需要有从15岁起可获得的轻型机车执照，或从16岁起可获得的拖拉机执照。

瑞典以力倡道路安全和严格酒驾规则而闻名，但这项制度却出奇宽松。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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