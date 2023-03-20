美国佛州将立法 6年级之前禁教月经知识

（法新社华盛顿19日电） 佛罗里达州立法者正在考虑一项法律草案，以加强州对性教育的控制，草案提案人说，将禁止学校在6年级之前教导任何关于月经周期的知识。

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这项草案提出时，佛罗里达州由共和党主导的立法机构在州长迪尚特（Ron DeSantis）的支持下，已经通过了一系列法案，限制在学校讨论性别和性问题，并减少公立学校对多元性别的强调。

佛州众议院共和党籍议员麦克林（Stan McClain）的最新提案，将只允许在6到12年级教导「后天免疫缺乏症候群（AIDS）、性传播疾病或健康教育」，6到12年级一般是指12至18岁的青少年。

女孩通常在10到15岁之间来第一次月经，但有些女孩在9岁时就来了。

佛州众议院民主党籍议员甘特（Ashley Gantt）在Instagram上发布的影片中说：「想像一下，一个4年级的小女孩上厕所时，发现内裤有血，并认为她快死了。」

「她实际上并不知道发生了什么。而她的老师甚至没有能力告诉她这是生活的一部分。」

当甘特在小组委员会听证会上询问麦克林，他的提案是否会阻止老师与12岁以下的女孩讨论月经周期时，麦克林反覆回答说：「会的。」

根据媒体报导，麦克林为这项法案辩护，认为这是一种使性教育在全州范围内更加统一的方法，并让家长对课程有更大的影响力，后来他说，对修改这项法案持开放态度。

小组委员会以13票对5票通过这项法案。

美国计划生育协会（Planned Parenthood）谴责这项立法，称它将「剥夺当地学区完全掌控批准性教育课程的权力，并将其交给州教育部」，同时提出「简化和二元的性别观」，并污名化LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）学生。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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