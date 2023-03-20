驻阿富汗期间涉杀一男犯战争罪 澳洲前士兵被捕

（法新社雪梨20日电） 澳洲一名退役士兵过去派驻阿富汗时涉嫌杀害一名阿富汗男子，而于今天遭到逮捕。

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2年多前的一起骇人内部调查，曾揭露澳洲特种部队在阿富汗「非法杀害」39名平民与战犯。

澳洲联邦警署（Australian Federal Police）表示，这名41岁的退役士兵预料将以战争罪被起诉，若遭定罪，最高可能面临终身监禁。

警方声明表示，「据指控，他在随澳洲国防军（Australian Defence Force）派驻阿富汗期间，杀害了一名阿富汗男子」。

澳洲广播公司（ABC）报导，这起指控与2012年发生在阿富汗南部乌鲁兹冈省（Uruzgan）的一起男子遭枪击事件有关。

2020年一项调查揭露澳洲军队面临的各项指控，包括草率处决、杀人竞赛，以及酷刑虐待等，并建议警方对19人展开调查。

对于向来看重军队的澳洲而言，这些发现是一个重大转折点。当局曾试图压下吹哨者爆料，澳洲警方甚至对报导相关指控的记者展开调查。

2001年发生911事件后，澳洲派遣超过2万6000名士兵前往阿富汗，与美国并肩对抗塔利班（Taliban）、盖达组织（Al-Qaeda）与其他伊斯兰主义组织。

警方表示，目前持续对澳洲军队于2005至2016年期间在阿富汗涉嫌犯下的战争罪进行调查。因这场调查被捕的退役士兵今天料将于新南威尔斯州的地方法院出庭。

© 2023 AFP