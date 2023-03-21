俄国透过西伯利亚输送中国天然气量 创单日新高

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业公司今天说，透过西伯利亚力量天然气管线向中国供应的天然气量已创下单日新高纪录。

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这个消息是在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）第2天接待中国领导人习近平时发布的，预期两国领导人将签署包括经济整合在内的协议。

俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）在声明中说：「俄罗斯在3月20日透过西伯利亚力量（Power of Siberia）管线向中国供应天然气的要求，大大超过现有的每日合约义务。」

在习近平和蒲亭正式会谈之前，俄罗斯天然气工业公司在声明中说：「俄罗斯天然气工业公司交付所要求的数量，每日向中国供应的天然气也创下新历史纪录。」

俄罗斯天然气工业公司拒绝就这些创新高的天然气数据向法新社发表评论，并表示这些数据是不公开的商业资讯。

自从西方国家因俄国去年对乌克兰发起军事行动而实施更多制裁以来，中国已成为俄罗斯重要的经济伙伴。

俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）上个月说，去年透过俄罗斯远东地区西伯利亚力量天然气管线的输送总量达到155亿立方公尺，创下历史新高。

© 2023 AFP