印度旁遮普为追捕锡克分离分子 3000万人继续断网

（法新社印度阿姆利则20日电） 印度警方为了追捕一名激进锡克教（Sikh）教士，当局今天将切断北部旁遮普省（Punjab）网路服务的作法延长实施，全省约3000万人受到影响。 锡克教分离主义领袖辛赫（Amritpal Singh）支持者被拍到破坏印度驻旧金山领事馆后，印度延长网路禁令。英国伦敦也发生类似抗议活动。

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辛赫要求建立独立于印度之外的锡克教国家卡利斯坦（Khalistan），近几个月以来声名大噪，旁遮普省当局因此对辛赫展开大举搜捕。

警方今天表示，到目前为止已经逮捕114人，但辛赫仍下落不明。本来实施到当地时间今天中午的网路禁令再延长24小时。

在网路上流传并经法新社独立查证确认的影片显示，多名男子拆除设置在印度驻旧金山领事馆大楼外的路障后，破坏该建筑的门窗。

数十名抗议者聚集在领事馆外，在外墙喷上「#释放阿姆利帕尔」（#FreeAmritpal）这句话。印度媒体报导，这些破坏行为发生于19日深夜。

1947年，英国结束对英属印度的殖民统治，把印度次大陆依宗教划分为印度与巴基斯坦，但部分锡克人也想建立名叫「卡利斯坦」的独立国家，于是发起卡利斯坦运动。

旁遮普省人口约58%为锡克教徒、39%为印度教徒，在1980年代和1990年代初期受到暴力分离主义卡利斯坦运动冲击，导致数千人死亡。

© 2023 AFP